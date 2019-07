Kvaliteetsest dressipluusist saab suvel tõhus väliskiht 

Pusa suutlikkus täpselt paras kogus sooja keha ümber hoida ja liigne riiete vahelt välja juhtida, on soojal ajal selle tähtsaim omadus – nii hea tervise seisukohalt, aga ka töömugavust silmas pidades. Kui higistad selja märjaks ja järgmisel hetkel tuult saad, on haigus kiire tulema. Lisaks on raske tööl saavutada mõnusat minekut, kui pead taluma umbsetest riietest või läbihigistatud aeglaselt kuivavast puuvillasest särgist tingitud ebamugavust. Värskem, kuivem ja lahedam olemine on taotlus riietumisele sisetingimustes või soojal ajal õues.