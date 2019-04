GALERII | Eesti teatri- ja muusikamuuseumis avati näitus „Minu laulupeo lugu“ 

Näituse "Minu laulupeo lugu" avamine Eesti teatri- ja muusikamuuseumis Jurgen Niit

Laulupeo kunstiline juht Peeter Perens meenutas enda esimest laulupeo mälestust. “Siiani kõige eredam mälestus laulupeost on aastast 1975. Olin siis 3aastane. Ma ise mõtlen, et kuidas see saab üldse võimalik olla, et üks laps sellist asja mäletab? Aga ometi on mul väga selgelt see meeles. Minu isa oli ka koorijuht. Olime emaga ootamas rongkäigus seda hetke, kui isa tuleks koos kooriga Kaarli kiriku juurest mäest alla. Olime toonase Tallinna Konservatooriumi ajutise hoone ees Kaarli puiesteel ja ootasime, et isa tuleks. Mulle tundub, et see oli üks imeilus päiksepaisteline suvepäev. Minu mälestustes on see väga helge. Ühel hetkel isa tuli - uhkelt koori ees mäest alla. Mina tahtsin joosta isa juurde ja kõndida terve laulupeo rongkäigu isaga kaasas. Kõndimine on muidugi jutumärkides: üsna varsti maandusin ma isa kukil ja ratsutasin rõõmsasti kogu selle laulupeo rongkäiku vaadates palju kõrgemalt ja paremalt positsioonilt kui enamik teisi," räägib Perens. "Kuigi ma olen olnud mitmed korrad nüüd ka laulupeo puldis ja loomulikult on ka selles mälestusi, aga need mälestused kipuvad olema isegi natuke udusemad kui see 1975. aasta oma."