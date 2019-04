Kuidas Toompea alla taheti tänav kaevata 

„Valitsusasutustes on algatatud kavad Eesti olude kohta ülisuure pommi- ja gaasivarjendi ehitamiseks Toompea alla. Tunnelikujuline varjend kujuneks uueks maa-aluseks tänavaks, mis algaks Lühikeselt jalalt ja viiks välja Toompea järsule nõlvakule Patkuli treppide lähedal.Tunnel läheks majandusministeeriumi, välisministeeriumi ja teedeministeeriumi alt läbi. Tunnelvarjend kulgeks läbi liivakivilademete, millest läbitungimine on üsna kerge. Kümne meetri paksune ja kohati paksemgi paas tunneli lael pakub võimsat kaitset, millest ei suuda läbi tungida ükski lennukipomm. Tunneltänav hõlbustaks tunduvalt Tallinna liiklusolusid, ühendades kesklinna Balti jaamaga. Tunnelvarjendi ehitamise võimaluste selgitamiseks käivad Toompeal maapinna puurimised. Praegu on tööd käsil Toomkiriku juures. Siin tuli kaevamistel välja surnuluid pealikuti mitmes lademes.“