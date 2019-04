MERLE LUIK | Avalik kiri minister Marti Kuusiku naisele 

Kõige parem oleks muidugi, kui teeksite seda tõe jalule seadmiseks. Mul oleks hirmus hea meel, kui saaksite ausalt öelda, et teie mees on laimu ohver ja pole Teile iial liiga teinud. Kui selleks on põhjust, päästke oma mehe au. Mina näiteks teeksin seda.

Aga kui see nii pole ... Leidke endas julgus ja öelge, et ta on Teie vastu käe tõstnud. Tehke seda kõigi nende naiste pärast, kes elavad oma kodus vägivaldse mehe hirmuvalitsemise all. Ja tehke seda enda ning laste pärast. Sellist kohtlemist, millest täna kirjutati, ei peaks küll keegi taluma.