Karin Kuusik: Marti pole vägivaldne, ärge rünnake meie peret! 

"Aktuaalses kaameras" rääkis justiitsminister Raivo Aeg, et menetlusasutustel pole tänaseks ühtegi konkreetset fakti süüdistuste kohta, aga tegu on väga ränga süüdistusega. "Minule teadaolevalt on ka praeguseks kriminaalmenetlus alustatud, et neid fakte kontrollida," lausus ta.

Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova kinnitas Isamaa liikme väidet ning sõnas, et algatati kriminaalmenetlus väidete kontrollimiseks. Uurimist viib läbi Ida preferaktuur.

"Olen äärmiselt häiritud minu ja minu eksabikaasa vastu algatatud laimukampaaniast. Eriti alatu on, et tahes rünnata Martit, rünnatakse kogu meie perekonda, kaasa arvatud meie kaht alaealist last, kes on räigest rünnakust oma isa vastu endast väljas.

Olen ajakirjanikele varem kinnitanud ja kinnitan ka nüüd, et Marti ei ole minu vastu mingit vägivalda tarvitanud. Minu kaks käeluumurdu on olnud õnnetusjuhtumid, milles Martil puudub vähimgi roll. Lisaks anonüümsele laimule on Eesti Ekspressi artiklis mitmeid valeväiteid, näiteks ei vasta tõele nende kirjeldus meie kinnisvaratehingutest.

Ma võin vaid aimata, miks on minu ja Marti ümber liikvele läinud kuulujutud. Oleme kaks korda abiellunud ja kaks korda lahutanud. Nagu paljudes peredes, on ka meil olnud aastate jooksul keerulisemaid aegu. Meil on olnud ka tülisid, aga mitte kunagi ei ole Marti kasutanud minu vastu vägivalda.