Autohange viis ametnikud kohtu alla 

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistab Alo Lõpsi (pildil) ja Riho Leppa tahtlikus riigihanke menetluse nõuete rikkumises ühele hankes osalejale eelise andmise eesmärgil. Süüdistuse järgi tegid Haapsalu Linnahoolduse OÜ nõukogu liige ja Haapsalu linnavolikogu eelarve- ja rahanduskomisjoni esimees Riho Lepp ning osaühingu Haapsalu Linnahooldus juhatuse liige Alo Lõps kõik endast oleneva, et möödunud suvel korraldatud hanke võidaks just Silberauto Eesti AS pakkumine.