KÜLMKAPIPÕLENGU OHVER: lapsepõlvekodu põles maha mu oma silme all! 

Möödunud nädala reede õhtul kella viie ajal märkas Viljandi vallas Oiu külas elav Urve, et tema talu köök põleb. Päästjad jõudsid veerandsaja kilomeetri kaugusel asuvast Viljandist kohale kiiresti, kuid vana palkidest talumaja põles juba nagu säraküünal. Urve tõdeb, et tema kodu poleks päästnud ka see, kui abi oleks tulnud kohale kas või viie minutiga.