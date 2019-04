Elu Curly Stringsi värsked lapsevanemad: "Tehke lapsi! Laste kasvatamises pole midagi rasket, kõik on väga tore!" Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga: M

TALSIDE PERE: „Kindlasti on lapsesaamine suur muutus, aga pigem selline, et nüüd on elul veelgi rohkem sisu,“ ütleb Eeva Talsi. Hele-Mai Alamaa/ Pere ja Kodu

„Praegu on Lillil beebijuuksed. Minul ja Villul on mõlemal lokid – eks näis, kas need Lillile ka tulevad,“ mõtiskleb Eeva Talsi küsimuse peale, kummalt vanemalt pisitütar krässus soengu pärib.