Pere langetas otsuse lülitada tipprežissöör hingamisaparaat välja 

Kineast pöördus haiglasse jalavalu tõttu, kuid sai veidi hiljem insuldi. Singletoni tervisliku seisundi kohta ringles eri versioone. Ema väitel oli ta koomas, tütre väitel aga vaid uinutatud, et organism insuldist taastuks. Tütar Cleopatra Singleton kinnitas, et isa tervis paraneb iga päevaga.

Esmaspäeval teatas Fox TV nimekas kriitik Shawn Edwards Twitteris, et Singleton on surnud.

TMZ.comi kirjutas seepeale, et lavastaja on siiski veel elus. Paraku polnud tema tervisliku seisundi kohta häid uudiseid: ta oli arstide tekitatud koomas, kuid ei reageerinud ega olnud paranenud. Tema asemel hingas masin. Ajakiri People teatas esmaspäeva õhtupoolikul, et Singletoni pere on vastu võtnud ränkraske otsuse lasta John hingamisaparaat välja lülitada ning tal minna lasta.