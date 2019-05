"PUUDUTA MIND" 77. SAADE | Ravitseja Rutt Reits õpetab: kevadel korja kasepungi ja pane viina sisse likku 

"Puuduta mind" - Rutt Reits; Anu Saagim; Sirje Presnal Tiina Kõrtsini

Rutt ei mäleta täpselt, kui palju tema juures omal ajal inimesi käis, kuid ütleb, et teinekord 20 autotäit päevas ikka. „Tuldi tervisehädadega ja taheti küsita suhete kohta. Suhted on alati olnud väga populaarne teema," teab Rutt.

Omal ajal oli Rutt väga lähedastes suhetes ka legendaarsete ravitsejate Kaika Laine ja Vigala Sassiga. „Sassiga kohtusime Põlvas nõidade laadal. Tal ei olnud naistesse väga usku, aga kui me kohtusime, saime väga hästi läbi. Muide, Vigala Sassi maokasvaja avastasin ka just mina. Sass ütles seepeale, et kui sa nüüd Rutt valesti ütled, kustutan ma su oma sõprade nimekirjast ära. Siis hakkasid tal vaevad pihta, ta käis Moskvas ja seal minu diagnoos ka kinnitati."