Eesti uudised „SÕNA ON VABA" | President Kaljulaidi kurikuulus pusa telliti alles sama päeva hommikul Ohtuleht.ee , täna, 20:46

President Kersti Kaljulaid tänasel riigikogu istungil. Erki Pärnaku

„Siin ma seisan, sinises, mustas ja valges ja ütlen, et Eesti Vabariigis on sõna vaba,“ selgitas president Kersti Kaljulaid Õhtulehele oma tänast garderoobi. Riigipea tuli riigikokku vastuolulises riietuses – sinisele kleidile oli peale tõmmatud valge Muhoov firma disainitud pusa kirjaga „Sõna on vaba“. Riietus oli sõna otseses mõttes trükisoe.