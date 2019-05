KOPSAKAS SUMMA: Tallinn maksab Taavi Aasale ligi 16 000 eurot lahkumispreemiat

ERRi uudisportaal vahendas, et Tallinna linnapea ametipalk oli eelmise aasta aprilli lõpu seisuga 5288 eurot ja 40 senti, mis tähendab, et Aasale makstav kolme kuupalga mahus hüvitise suurus on 15 865 eurot ja 20 senti. Izmailovale ja Mölderile makstakse kahe kuupalga mahus hüvitist ehk kumbki saab 8441 eurot ja 10 senti.