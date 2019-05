PÄEVAHOROSKOOP: reede, 3. mai 

Töö tegemisest ja vaeva nägemisest on ka kasu olnud – viimaks on näha tulemusi. Täna tegeled veel viimaste lahtiste otste kokku sõlmimisega, sellegagi saad enne õhtut valmis.

Täna tuleb ära teha täpne ja vastutusrikas töö. See on nii oluline, et teised peavad oma plaane ümber tegema ja arvestama sellega, et sul oleks võimalik oma tähtsat ülesannet täita.