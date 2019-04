PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 1. mai 

Kipud juuksekarva lõhki ajama ja võid mingi pisiasja pärast kellelgi tuju ära rikkuda. Selline käitumine teeb ka sinu enda enesetunde halvaks, nii et püüa leebem olla.

Mõtted ja tegevus on seotud eelkõige koduse olukorraga. Võimalik, et mõtled kodu ümberkujundamisele. Pigem jääb see aga mõtete tasandile, valmis jõuad vähe.