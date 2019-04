PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 30. aprill 

Üllatusega võid avastada, et oled ilma jäänud millestki või kellestki, mille/kelle omamist oled juba pikka aega iseenesestmõistetavaks pidanud. Tunnetad, et oled kaotanud midagi olulist.

Tunne, et ohjad on sinu käes, võib olla petlik. Tahaksid ehk rohkem võimu, paraku aga on sul tugevaid vastaseid. Targem oleks loobuda üritamast seda, mille saavutamine on võimatu.