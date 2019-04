Zelenskõi vastulöök Putinile: ärge raisake ilmaasjata aega ukrainlaste meelitamisega! 

„Vene kodakondsus annab sulle õiguse vangi sattumiseks rahumeelsel protestimeeleavaldusel osalemise eest ja õiguse elada ilma vabade valimisteta,“ pilkas Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul võivad Vene kodakondsuse saamisest kinni hakata ainult need ukrainlased, kes püüavad pääseda kriminaaluurimise alt või kelle on venelaste propaganda muutnud mõtlemisvõimetuiks zombideks.

Zelenskõi märkis, et ta on valmis kõnelusteks Venemaaga, kui Kreml loobub ähvardustest ja sõjalisest ning majanduslikust survest. Ühtlasi tegi ta ettepaneku vahetada kõik vangid. Vene ja Ukraina suhete lõplik normaliseerimine on aga võimalik alles pärast Donbassi ja Krimmi okupeerimise lõppu: „Ma loodan, et läheneval kohtumisel nõndanimetatud Normandia formaadis saab astuda selleks esimesi samme.“

Presidendivalimiste ajal peetud kõnedes on Zelenskõi teinekord öelnud, et on valmis kõnelusteks ka vaherahu asjus Donbassi praegusel rindejoonel, kus iga päev jätkuvad inimohvritega kokkupõrked. Mõneti läks ta kaugemalegi, lubades eristaatust mõnedele Donetski ja Luganski oblasti rajoonidele ning teatas valmisolekust läbirääkimisteks sealsete mässujuhtidega.

Putin: 100 miljardit on meile tühiasi

President Putin oli esmalt teinud ettepaneku lihtsustada Venemaa kodakondsuse saamist Donetski ja Luganski elanikele, kuid laupäevasel pressikonverentsil märkis, et see võimalus võiks laieneda kõigile Ukraina kodanikele.

Tõenäoliselt võtaks Vene kodakondsuse umbes kolmandik Donbassi okupeeritud piirkonna elanikest, arvas Putin ja ütles, et sellega seotud lisaväljaminekud on Vene võimudele teada. „Me peame kulutama sotsiaalkuludeks, näiteks pensionide maksmiseks, mõne lähema aasta jooksul umbes 100 miljardit rubla. See ei ole nii suur summa, et seaks ohtu pensionide maksmise Venemaa praegustele vanuritele,“ kinnitas Putin, kelle arvates ei ole midagi halba ka selles, kui Venemaa kodakondsuse võtnud pensionär säilitab ka Ukraina kodakondsuse ning saab edasi ka sealset pensioni. „Inimesi peab aitama!“