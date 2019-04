JULMUSE TIPP: Soomes saavad kere peale isegi seksinukud 

Vaid kuu-poolteist pidas vastu ka bordelli kalleim ja elulähedaseim nukk Candy. Mida realistlikum nukk välja näeb, seda kallim ta on. Candy hind ulatub tuhandetesse. Võib-olla sellepärast, et teistest erinevalt on tal hambad suus. Kuid olgu nukk kallim või odavam, tema külastamise hind on ikka sama: 100 eurot tunni eest.

„Nukud on kindlustatud ja me ei ole viitsinud meeste julmust takistama hakata. Vahest on isegi parem, kui nad ennast välja elavad nukkude peal ja ei tüki oma elukaaslaste kallale,“ arvab juhataja. Tema sõnul on ostukeskuse tagahoovi keldrisse peidetud bordellil 50–100 külastajat nädalas, alalisemalt käib kümmekond. Vahetevahel tuleb ka naisi, sest saadaval on ka meessoost seksinukke.