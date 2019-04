Löögist hakkas memmel ninast verd purskama. Politseisse hell emasüda pöörduda ei lubanud – pojast hakkas kahju 

Märtsis mõisteti Tallinna kohtumajas süüdi määratlemata kodakondsusega töötu Sergei (32), keda on varem tingimisi karistatud. Sergei elab oma 88aastase vanaema korteris koos ema ja vanaonuga. Vanaema sõnul käitus lapselaps juba viimased viis-kuus aastat õõvastavalt ning oli nii vanaemale, emale kui ka vanaonule korduvalt kallale läinud, et nende käest raha saada. Vanaema, kes vaevu kõnnib ja liigub ratastooli abil, kardab Sergeid väga. Eaka naise sõnul elasid nad pikka aega pojapoja terrori all, ent pöördusid lõpuks avaldusega politseisse.