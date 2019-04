Margus Murakas | Toyota tehnilised jamad võivad süüa pilootide enesekindlust. Mõtled, et mis siis täna juhtub... 

Mullu oli Toyotal eriti tugev just hooaja teine pool, kus tuldi välja uue mootoriga. Siis hakkas nende tähelend peale. Nüüd on Hyundai kord uuendatud autoga peale tulla. Oleme endas kujundanud endis arvamust, et Ott Tänakule peaks hooaja teine pool paremini sobima kui esimene, aga saame näha.

Sõitjat mõjutab, kui autol tekivad võrdlemisi labased tehnilised rikked. Isegi kui võll ei murdu või turbo ei jama, vaid akul kaob lihtsalt pinge ära. Elektroonikas on mingi viga, kus iganes see täpselt peitub. See tõmbab enesekindluse alla. Juba alateadlikult mõtled, et mis siis nüüd täna juhtub või millega auto üllatab.

Hoog oli Tänakul muidugi olemas, viis katsevõitu on normaalne. Argentina ralli on keeruline, sellel aastal tulid juurde reedesed vihmamärjad teed. Muutuvates oludes on kõige keerulisem toime tulla. Kiirusega pole Tänakul juba ammu probleeme olnud, nüüd on küsimus stabiilsus.

Thierry Neuville on nüüd võitnud kaks rallit järjest ja ta muutub ilmselt aina enesekindlamaks. Katselõppude kommentaarid pole enam nii virisevad. Nii on teda palju positiivsem jälgida. Rallisõit on enesekindluse ala. Metsas pole ennast kellegagi võrrelda. Kõik selgub katse finišis. Kui sõitja satub hea laine peale, on teda juba väga raske pidurdada. Mingist hetkest ei loe isegi enam auto viimane seadistus nii palju. Heaks näiteks on Tänak eelmise hooaja lõpus.

Toyota puhul peab vaatama, mida edasi tehakse. Just Jari-Matti Latvala mõttes. See hooaeg sõidetakse samas koosseisus veel ära, aga võib-olla oleks Tommi Mäkinen pidanud vahetusi natuke varem tegema.