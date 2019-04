Eesti õudusfilm võitis HÕFFi ja kandideerib Euroopa parimaks 

Balti filmi- ja meediakooli lõpetanud 31-aastasele režissöörile on „Karv” esimene iseseisev mängufilm, mille kavandamist alustas ta viis aastat tagasi. Filmi operaator on Ivar Taim, kunstnik Triin Valvas, monteerija Sander Somma ja helilooja Paul Oja. Tootsid Evelin Penttilä ja stuudio Stellar Film.

HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul peaks „Karva” ees ootama rahvusvaheline tähelepanu. „See on ootamatust vaatenurgast väga hästi tehtud film ja ma olen üsna kindel, et me veel kuuleme Oskar Lehemaast,” ütles ta.