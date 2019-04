Elu „ENSV“ lõpuosas abielluv Ita Ever: „Peeter Jürgens on väga šarmantne ja minu mekki meesterahvas! Ta meeldis mulle kohe esimesest hetkest!“ Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga: M

ELAGU NOORPAAR! „Ita on vapustav naine – ma olen temast lausa sisse võetud kohe!“ kiidab näitleja Peeter Jürgens, kelle tegelane Elmar võtab seriaali „ENSV“ viimases osas naiseks Ita Everi tegelase Meeta. Nende kahe uhke pulmaga on sarjal ots peal. Gert Kiiler

„Ma ei tea, et mul oleks lavaelus just pulmi olnud, aga abiellunud olen ma teatritöös küll kohutavalt palju – Aarne Ükskülaga olen küll hästi palju abiellunud,“ muigab näitleja Ita Ever, kelle tegelane Meeta tänases „ENSV“ lõpuosas uhkelt mehele läheb. Üleni valges. Peeter Jürgensi mängitud Elmarile. Seegi pealaest jalatallani valges. „Peeter on väga šarmantne ja minu mekki meesterahvas!“ kiidab Ita. „Ta meeldis mulle kohe esimesest hetkest! Olin väga õnnelik, et niisugune kena partner leiti mulle.“