Henry Lääne | Drell on meeste tippmängus tundmatu suurus, aga... 

Kui varem on Õhtuleht kirjutanud ühe klubi soovist Drell endale hankida – tiim kardab, et ta läheb kaubaks enne nende valikukorda –, siis viimaste kuulduste kohaselt on tõsist huvi näidanud suisa kaheksa klubi.

Fakt, et Drell teenis sel hooajal mänguaega enamasti esiliigas, tema draft'i väljavaateid ei kahjusta. Mõne riigi tugevas meistrisarjas samasuguste numbrite toomine oleks mõistagi väga kasulik ning see tõstaks tema aktsiaid. Aga tegelikult pole ju suurt vahet, mitmendana mängija valitakse, kuna tähtis on liituda meeskonnaga, kes annab talle parima võimaluse jõuda oma võimete lakke.

Niiehknaa vaagivad klubid eestlase toorest talenti ja eeskätt võimet punkte visata. Drelli mängustiil sobib NBAga, ehkki tõenäoliselt ei saaks ta tänavu valituks osutudes eriti mänguaega, kui üldse. Kes teab, äkki saadetakse ta Euroopasse tagasi, kuid see kõik on tulevikumuusika, mistõttu on patt sündmustest ette rutata.

Oleks suurepärane, kui Drell suudaks korrata Rodions Kurucsi teekonda. Sel hooajal play-off'i jõudnud Brooklyn Nets hankis lätlasest ääremängija endale draft'i 40. valikuna, ehkki Kurucsi tegelik tase meeste tippmängus oli küsimärk nii ookeani taga kui ka Euroopas.

Meie lõunanaaber kuulus enne unistuste liigasse siirdumist Euroopa tipptiimi Barcelona hingekirja, mis polnud tagantjärele tarkusena kõige õigem koht. Kataloonias veedetud aja jooksul käis ka vigastustega võidelnud Kurucs platsil 903 mänguminutiks, millest 859 tulid klubi duubelmeeskonna eest. Lisaks hoidis Barcelona 206 cm pikkust noormeest NBA skautide eest varjus ega lubanud talendiotsijaid võistkonna treeningutele.

Tagatipuks nõudis Euroopa legendaarne tiim Kurucsi NBAsse siirdumise eest suisa viis miljonit USA dollarit. Unistuste liiga klubid ei saa Euroopast tulevate mängumeeste eest maksta aga üle 700 000, ehkki lõpuks õnnestus Netsil pärast pikka vaidlust katalaanidega kokkuleppele jõuda ning lätlane sai lombi taha kolida.