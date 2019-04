FOTOD | Väikese tüdruku unistus täitus: Sofia Rubina 6aastane tütar jagas lava dzässilegendi Bobby McFerriniga 

Naimal on kontserdist veel värsked emotsioonid. "Tal oli väga äge. Enne kontserti ütles ta mulle, et tahaks Bobbyga sõbraks saada. Ma ei saanud seda muidugi lubada. Aga tundub, et tema unistus täitus, läbi muusika."

Sofia sõnul tütar väga tihti kontsertidel kaasas ei käi, aga muusikast oskab juba lugu pidada. "Ta on käinud viimaste aastate jooksul rohkem. Aga sellist kogemust, et keegi teda lava juurde kutsub, ei ole tal olnud," lausub Sofia.

Muusika ja džäss on koduseks keeleks ja Sofia sõnul on tütre lemmikuteks hetkel Bobby McFerrin ja Stevie Wonder. "Hommikul ta juba küsis mu käest, millal me läheme Stevie Wonderit vaatama?" naerab Sofia.