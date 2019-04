FOTOD | Nele-Liis Vaiksoo tutvus Afganistanis Eesti sõdurite teenistusega: siin viibides õpib hindama seda, kus ma ise elan 

„Siin viibides õpib järjest enam hindama seda kus ma ise elan, vabadust, vabalt liikumise vabadust ja otsustamise vabadust. Eestis võid sa vabalt liikuda kartmata, et oled kellegi sihikul. Kuigi ka siin sõjaväebaasis viibides on näiliselt kõik rahulik, siis samas ikkagi tead ja tajud, et nii ei ole,“ ütles Nele-Liis Vaiksoo.