Melu TALLINNA KOHVIFESTIVAL | Teravaima maitsemeelega kohviekspert on Roland Põllu Anu Saagim , täna, 21:31 Jaga: M

Tallinna Kohvifestival 2019 Marek Metslaid

Täna toimus Kultuurikatlas Tallinn Coffee Festivali raames Estonian Cupping Championship 2019, kus selgusid osavaimad kohvimaitsjad. Esimese koha vääriliseks võitles end tihedas konkurentsis Roland Põllu, kes on KOKOMO Coffee eestvedaja ja röstmeister.Möödunud aastal samal võistlusel kolmanda koha saavutanud Põllu arvas ise, et seekordne võistlus oli eelmisest korrast oluliselt raskem. “Röstijana on kohvi maitsmine mu igapäevase töö osa, aga võistlusteks ma eraldi ettevalmistusi teinud,” tunnistas võitja. “Juba finaali pääsemine oli suur üllatus, kuna konkurents oli kõva ja kaasvõistlejad suurepärased kohvieksperdid. Seda enam rõõmustan võidu üle, kuna see on auga välja teenitud.”