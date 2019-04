PILDID | Tallinna Kohvifestival algas omapärase mööduvötmisega - ÖED valmistasid kofteile 

Kristel Aaslaidu ja Tuuli Randa toetas nõu ja jõuga baarmenide Eesti meister Brita Kikas. Kristel tunnistas ausalt, et tema vürtsika mango siirupist, maasikatest ja kireviljast valminud kokteil valmis kokteilimeistri retseptilt spikerdades, samas kui Tuuli püüdis kofteili retsepti ise välja mõelda ning segas kokku rooibose-rabarberi karastusjoogi jõhvikamahla, apelsini ja rosmariini.

Paulig Professionali Baltikumi turundusjuht Kati Kivikas andis kofteile hinnates punkti Tuuli joogile, samas kui Brita Kikas tunnustas kõrgelt pigem Kristeli loomingut, milles tema sõnul oli rohkem tunda karastusjoogi algset kohvimaitset. Pauligi festivaliüritust juhtinud Keili Sükijainen kiitis mõlema kofteili värskust ning otsustas, et see duell jääb viiki ja mõlemad ÖED väärivad auhinda.

Tallinn Coffee Festivalil on sel aastal pühendatud vastutustundlikule kohvitootmisele. Kohvitootjad kutsuvad kõiki kohvisõpru muutma oma mõttemustreid, et igaüks panustaks iga päev kasvõi mõne pisikese teoga sellesse, et täna iseenesest mõistetavana tunduvad asjad, nagu ka igahommikune tass kohvi, ei saaks keskkonnakahjustuste tõttu kättesaamatuks luksuseks.