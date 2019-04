Tehnilise Järelevalve Amet taotles Aidu tuulepargis uue viibimiskeelu 

TTJA on teinud ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks, kuna tuulepargi püstitamine kujutaks endast ohtu riigi julgeolekule. Kuna arendaja on tuulikute püstitamisega eiranud kõiki seaduslikke korraldusi, on oht juba realiseerunud. Samuti on TTJA seisukohal, et arendaja ehitustegevus on ebaseaduslik, kuna arendajal puudub kehtiv ehitusluba.

Et arendaja TTJA ettekirjutust ei täitnud ning ehitustegevus objektil jätkus, pöördus TTJA ametiabi palvega PPA poole ehitustegevuse peatamiseks läbi viibimiskeelu kohaldamise. Arendajale on pandud kohustus tagada objektil ohutus, kuid edasi ehitada ei tohi. TTJA poolt esitatud materjalidele tuginedes kehtestas PPA alates 19.04 kuni 22. aprillini Aidu tuulepargis viibimise keelu ning pikendas seda 26. aprillini. Täna otsustas Tallinna Ringkonnakohus jätta PPA viibimiskeeld kehtivaks.

TTJA esitas täna, 26. aprillil PPA-le uue ametiabi pöördumise.

Kaitseministeeriumi hinnangul on oht juba realiseerunud ning eelhoiatussüsteemid ei saa töötada tõrgeteta. Seepärast on viibimiskeelu üheks põhjuseks ülekaalukas avalik huvi. Teiseks põhjuseks on riikliku järelevalve meetme kohaldamise tagamine. Kuivõrd arendaja on jätkanud ehitamist ka pärast ettekirjutust ja sunniraha, siis on TTJA-l alust arvata, et ehitustegevus jätkub niipea kui viibimiskeeld saab läbi. Lisaks viis TTJA kolmapäeval läbi tuulegeneraatorite kõrguse mõõdistamise, mille tulemusena selgus, et tuulegeneraatorid on planeeringutes ja ehituslubadega lubatust 35 m kõrgemad (kokku 220 m).