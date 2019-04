Ahto Lobjakas vallandati Raadio 2 saatejuhi kohalt 

Ta on esinenud EKRE-kriitiliste sõnavõttudega ka Raadio 2 eetris. Näiteks 14. aprilli saates ütles ta, et president Kaljulaid ei peaks andma allkirja KEI valitsuse ametissenimetamise dokumendile ja nimetas EKRE-t saastaks.

"Tuleb sellest kriis, siis see tuleb, aga see kriis on palju väiksem kui see, et meil saavad valitsusse rassistid, antisemiidid ja muu sarnane saast," ütles Lobjakas.