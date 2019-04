Seisukoht | (Viha)kõne kaitseks 

Ütleb ju mahlakas sõim või peenutsev iroonia enamasti tüübi mõttemaailma kohta rohkem kui tema virilsui vaikimine. Anonüümne kommentaarium näitab hästi nende palet, kes arvavad tõsimeeli, et on internetis toimetades nimetud ja tabamatud. Samamoodi demonstreerib tänaval sõgedalt räuskaja vabatahtlikult, mida temast arvata või koguni oodata. Kui me teame, mida inimesed meie ümber mõtlevad ja kuidas oma mõtteid väljendavad, on meil lihtsam nendega suhelda: vajadusel neid aidata – või võtta tarvitusele ettevaatusabinõud. Osa mõtete ja väljenduste keelamine avalikus ruumis ei tee neid ju olematuks. Pigem võib kogunev vimm ühel hetkel ohtlikult plahvatada.