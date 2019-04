Õiguskantsler: kutseõppeasutusel pole seaduslikku võimalust õpilast koolist välja visata 

„Kutseõppeasutuse seadus näeb ette, et õpilane arvatakse koolist välja pärast seda, kui ta on õpingud lõpetanud. Muid koolis väljaarvamise aluseid seadus ei sätesta,“ teatab õiguskantsler pöördumises haridusministrile ja teeb ministeeriumile ettepaneku täiendada kutseõppeasutuse seadust. Kuna õiguskantsler saatis sellesisulise kirja ministeeriumile alles äsja, tahavad ministeeriumi ametnikud asjale kõigepealt sügavalt otsa vaadata. Kui on vaja seadust muuta, siis seda ka tehakse, ütleb haridusministeeriumi pressiesindaja Ingar Dubolazov.