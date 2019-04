Eesti uudised Külarahvas Pranglil maha lastud koerast: Muki polnud mingi pühak Kristjan Väli , täna, 20:01 Jaga: M

Muki oli Pranglil justkui terve kogukonna oma. Vähemalt teadsid teda kõik. Erakogu

„Maidu ainus patt oli see, et ta oli relva kätte võttes napsutanud. Muidu oleks ma ise täpselt samamoodi käitunud. No kurat, su enda kodus tuleb koer sulle kallale ... Muidugi tood püssi“ leiab Prangli saare elanik, kelle sõnul polnud õnnetul kombel hukka saanud koer Muki pühak, vaid vastupidi – olnud teine eluajal üks kiusliku iseloomuga loom.