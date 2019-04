Lugejakiri Kiri | Kas maailma allakäik on peatamatu? Jaan Tooming, aprill 2019 , täna, 17:34 Jaga: M

Kirikus öeldakse, et on armuaeg – inimesel on veel aega muutumiseks ja Jumala poole pöördumiseks. Tal on aega veel hakata uskuma ja pöörduda ära kõigest halvast ja kurjast. On öeldud ka, et maailm on kurja käes. Ja kui me mõtleme praeguse maailma peale, siis on sellel ütlusel tõe jumet. Sest me lõhume arutult ja järjekindlalt keskkonda, kus me elame – saastame õhku, vett ja mulda. Ja ilmselt on maailma allakäik juba pöördumatu. Vett napib, nälgivad inimesed ahastavad, ja võitlus käib ka energiaallikate pärast. Maailma ehk päästaks, kui leiaksime energiaallika, mis kaotaks nafta ja gaasi vajaduse. Otsitakse, kuidas energiat mereveest toota, kuid kas jõuame selle saavutamiseni enne hukku?