Üle maailma muutuvad inimesed järjest närvilisemaks ja õnnetumaks 

Gallupi uurijad küsitlesid 150 000 inimest 140 riigist. Kolmandik maailma peal küsitletutest tunnistas, et on stressis. Tervelt iga viies tunneb viha või kurbust. Küsimused puudutasid hiljutisi kogemusi, näiteks: kas naeratasid või naersid eile, kas sind koheldi eile austusega? Tõsi, 71 protsenti inimestest vastas, et eelneval päeval kogesid nad midagi meeliülendavat ja positiivset. Samas tundis 39 protsenti siiski ka ühel või teisel möödunud päeva hetkel muret.

Kõige rõõmsameelsemad inimesed leidsid uurijad ehk mõnevõrra üllatuslikult Ladina-Ameerikast. TOP 5 riigid olid Paraguay, Panama, Guatemala, Mehhiko ja El Salvador. Arvestades seda, kui paljud inimesed praegu Guatemalast ja El Salvadorist põgenevad, tundub sealsete inimeste positiivsus pealtnäha kummalisena. Ehk on asi esitatud küsimustes, kuid pigem siiski sealsete inimeste mõttelaadis. Ladinaameerikalik mõtteviis on keskendub alati positiivsele sündmusele, isegi kui seda on muidu nigelas elus vaid üksikuks viivuks.

Siin tuleb märkida, et tegemist on negatiivsete ja positiivsete kogemustega, mitte tunnetega, mis reaktsiooniga neile järgnevad. Ameeriklased on hoolimata oma tunduvalt paremast elujärjest suuremas stressis kui tšaadlased. Mis puudutab kõige suuremat stressitaset, siis on selles osas kõige tipus hoopis kreeklased. 59 protsenti Kreekas küsitletutest tunnistas, et tundsid eelnenud päeval stressi. USAs tundis stressi 55 protsenti küsitletutest. Ehk et üks asi on negatiivsed sündmused ja kogemused, teine asi emotsioon, mida üks või teine agressor inimestes tekitab. Kultuuriline eripära annab ilmselt ülalmainitud ladinaameeriklastele möödunud päevast positiivsemad mälestused.