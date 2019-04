GALERII | Džässmuusika säravaim täht Bobby McFerrin andis meeleoluka kontserdi 

Neljaoktavilise hääleulatusega McFerrin on üks muusikamaailma imedest. Laulja tämbris kohtuvad värvikad mõjud globaalsetest kõladest – lisaks jazz'ile on sinna punutud maailmamuusika sooje rütme ja popmuusika kaasahaaravust. Jazz'is on ta leidnud tunnustuse absoluutse tipuna – tema voolavad meloodiad, lopsakad harmooniad, leidlikud häälitsused, väljamõeldud keeled, vaikus, palved ja naer teevad tema igast kontserdist meistriteose. 1980. aastate algusest oma erakordsusega publikut vapustanud talent kogus kuulsust kontsertidega, mis kulgesid algusest lõpuni improviseeritult – hääleakrobaatika ja tubli annus huumorit said tema kaubamärgiks. Maailmas ei leidu muusikakuulajat, kes ei teaks McFerrini kõige nakatavamat hitti “Don’t Worry Be Happy”.



“Ma soovin, et publik tunneks sama vabadust, mida ma ise lauldes tunnen. Tahan, et nad järgmisel hommikul oma köögis laulmist jätkaksid,” ütleb maestro. Bobby McFerrini vokaalkunst on inspiratsiooniallikas nii vokalistidele, a cappella ansamblitele ja beatbox'ijatele üle maailma.



Vokaalansambli Estonian Voices üks liikmetest Kadri Voorand sõnab, et kogu ansambel on väga põnevil. “Bobby McFerrin on meie žanri vokaalmaailma absoluutne tipp. Juba ainuüksi kohtumine temaga mõjutab ilmtingimata. Reageerimine muusikas kujul, mis loob laval täiesti esmakordselt kõlavaid uusi lugusid ja meloodiaid on ju jazz'ile iseloomulik. Kergus, millega teeb seda McFerrin, lähenedes pigem lõpptulemis folk-popi stiilile, seejuures olles täiesti jazz'ile omane vabaimprovisatsioon, on ka isiklikult mulle maitsemeelt mööda üheks suureks armastuseks paljude valikute hulgas,” lisab Voorand.