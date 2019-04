Nädala TOP TOP 5 | Isamaa kahtlane dopinguproov Elis Kusma, toimetaja , täna, 17:35 Jaga: M

Kust leidis vaat et hinge vaakunud Isamaa endas jõu, et tänavapilt valimiste eel näopilte täis kleepida ja teha võimas poliitkampaania, imestasid konkurendid ning nii mõnigi valija. Suur lahknevus deklareeritud reklaamikulude ja Emori mõõdetud reklaamimahtude vahel viitab, et Isamaa on võrreldes teiste erakondadega olnud eelisseisundis – reklaampindu on saadud erakordselt odavalt. Kas allahindluste tegijaid on ajendanud ideoloogiline sobivus või lootus vastuteeneteks valitsuserakonnalt? Ehk tasuks teistelgi erakondadel aegsasti sama reklaamipartner palgata?