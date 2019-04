Jüri Pino | Oleme laulurahvas või jaa? 

Tasuta pakutakse, missa põtkid. Sa ei jäta ju oma lemmikfilmi või seriaali põhimõttekindlalt sellepärast vaatamata, et kõige magusamas või jäledamas musitamise kohas järsku reklaam sisse sõidab. No vat.

Samamoodi võinuks progressiivsete aktivistide endi või nende orgunnitud esinemised lauluviiside vahele lihtsalt ära kannatada. Nagu vanematest meestest kohalviibinud nentisid: just paras aeg ära käia. Kas siis kirgastumise ja puhastumise eesmärkidel või, vastupidi, maksale ja maole meenutamiseks, kes keres tegelikult pealik on.

Elamust muidugi rikkunuks, kui tuleb tundmatu looma nahk ja karjatab, kui pahasti nüüd kõik on. Või loeb paberilt maha n-ö elanikkonna esindaja, millisest kihist või kohordist tahes, kuis ta ei räägi ainult enda, vaid kõigi eest, et süda muret täis. Vanematest meestest koosnev grupp meenutaks heldimusega lapsepõlve, stiihilisi miitinguid töökohtadel, kus lihtsad töölised, talupojad ja neid teenindav intelligents oma esindajate kaudu mõistsid teravalt hukka riigipöörde kuskil... kuskil... ja nõudsid vabadust kellelegi... kellelegi. Ning loomulikult sai rahvusvaheline imperialism oma koosa, põhjalikult ja asjatundlikult, kuigi liftöör Sidorovil oli võigaste võõrsõnade väljahääldamisega veidi raskusi.

Umbes nii see ju läkski, nagu ette arvata oligi. Mis, korrutades, ei vähenda kontserdi headust ega väärtust. Ainult progressiivsed aktivistid tegid ennast tolaks ja tüütasid arvatavasti ka oma eeldatavad pooldajad ära. Mis parata, ei saa neisse suhtuda teisiti kui lõbustatud halvakspanu ja vana nentimusega vaimuvälkude mittesähvimisest. Lisaks, et alati ületavad ootused millegi ära rikkumises. Võinuks olla lihtsalt kontsert, ei, ikka vaja ette kui taha piinlikuks keerata. Et hakkame aga vastu – mis, kas oleks tahetud kogutud seltskond mitte just kaugel asuva presidendi kantselei ette meelt avaldama suunata nagu aastal 1940? Või siis kirjeldame pärast, kuidas silmad särasid, naeratused kõlasid, nii lääge, nii imal, et meenutab ülekooliliste pioneeriaktuste kah justkui spontaanseid laste sõnavõtte. Stiil on lähedane või isegi veel lamedam.