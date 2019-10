KEISRIVAHETUS: jaapanlastel algas 1. mail uus ajastu – Reiwa

KRÜSANTEEMTROON: Keiser Akihito Jaapani keisritrooni ees seismas. Foto: Vida Press

Regaalid – draakonisabamõõk (Kusanagi-no-Tsurugi), peegel (Yata no Kagami) ja jaspisest valmistatud ripatsid (Yasakani no Magatama) sümboliseerivad ausust, tarkust, mehisust, jõudu, heaolu ja õitsengut. Nende esemete praegune asukoht on teadmata, kuid arvatakse, et mõõka hoitakse Atsuta pühamus Nagoyas, peegel asub Ise linnas paiknevas suurpühamus, aga ripatsid on keisripere valduses, olles hoiul Tokyo keisripalees. Siiski eksisteerib ka seisukoht, et nimetatud esemed läksid täielikult või osaliselt kaduma Dan-no-ura merelahingus 1185. aastal ning asendati hiljem koopiatega. Uue keisri trooniletõusmise protseduuri üheks osaks on nende regaalide demonstreerimine uuele valitsejale preestrite poolt.