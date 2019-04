KEISRIVAHETUS: jaapanlastel algab 1. mail uus ajastu – Reiwa 

Keiser Akihito teatas mullu detsembris 85aastaseks saamisel: „Asjaolu, et Heisei ajastu hakkab lõppema ja Jaapanis pole olnud sõdu, täidab mind hingelise rahuga.“ Samas ta rõhutas, et praegune rahu ja õitseng on Jaapanis saavutatud suurte ohvrite hinnaga Teises maailmasõjas ja Jaapani rahva väsimatute pingutuste tulemusel. „Me peame ajaloo üle andma sõja järel sündinud põlvkonnale,“ ütles Akihito. Sellega vihjas ta eelkõige asjaolule, et tema pojast Naruhitost saab esimene pärast Teist maailmasõda sündinud Jaapani keiser.