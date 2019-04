Tanel Padari lapsest muusikut ei saa: leian, et on olemas mõistlikumaid ameteid 

„Iga vihje, mis tuli, seda enam lehte ei pandud, sest ükskõik, kui uskumatu see ei olnud, siis kaua jõuad ühest mehest kirjutada. Meediat ei pea toitma üks inimene. Kuid mul on selle üle hea meel, see on ka kindlasti ka valikute küsimus,” tõdeb Padar.

Tanel kinnitab, et ei soovi oma peagi sündivale lapsele muusikuelu, mida ta ise on elanud. „Ma ei kahtle selles, et minu laps on kõige andekam ja ilusam maailmas, aga see ei pruugi nii minna. Kuulsin just eile, kuidas üks targem inimene teadis rääkida, et andekus käib üle põlve. Väike lootus on, et ta ei ole andekam, aga kui on, siis seda rõõmsam on,” sõnab ta. „Miks mitte võiks laps hobina muusikaga tegeleda, aga ikkagi leian, et on olemas mõistlikumaid ameteid,” lisab Padar.