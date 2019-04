Eesti lipu teotajad kohtupingis: olime joobes 

Süüdistuse järgi võtsid Kirill ja Aleksei tänavu 24. veebruari hommikul Tallinnas Väike-Ameerika tänava 3 ja 5 majalt maha riigilipu koos vardaga ja viskasid kõnniteele. Samal tänaval püüdsid nad veel ühte lippu majalt maha rebida, kuid majaelanikud said jaole. Kirillile ja Alekseile esitati süüdistus karistusseadustiku paragrahvis, mis käsitleb Eesti vabariigi ametliku sümboli teotamist. Neljapäeval olid nad Harju maakohtu ees.

Varem karistamata Kirill tunnistab end kuriteos süüdi. Kohtuniku küsimusele, miks ta seda tegi, vastab ta, et ei mäleta – „olin joobes“. Aleksei räägib kohtule, et ka tema oli kuriteo toimepanemise ajal joobes. „Umbes kaks päeva olin joonud,“ täpsustab ta. Aleksei on töötu ja varem karistatud. Mille eest täpsemalt, seda ta kohtuistungil ei öelnud.