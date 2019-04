Riik tõmbab kohtutäiturid liistule 

Tänuväärset tööd tegevad kohtutäiturid pole ilmselt sellised ametimehed, kelle külaskäiku lihtkodanikud just pikisilmi ootaksid. Seadusandja on sätestanud, et kohtutäitur peab oma ametitegevuses olema erapooletu ning äratama usaldust kõigis isikutes, kelle kasuks või suhtes ta toiminguid teeb. Paraku on riik pidanud viimasel ajal tunnistama, et ka võlgnikele rõõmu ja usaldust jagavate kohtutäiturite tegevust on võimalik veelgi kvaliteetsemaks lihvida.