Rahvusraamatukogu tühistas MMS-i kasutamist propageeriva ürituse 

Ürituse pealkiri on "MMS kas imerohi või mürk?" ning selle toimumiskohaks on veel märgitud rahvusraamatukogu suur saal. Kuigi pealkirjast võiks järeldada, et seal toimub tervislik arutelu MMS-i kasulikkusest ja kahjulikkusest, viib vestlusõhtut läbi Janika Veski, kes on pikaaegne kloordioksiidil põhineva lahuse propageerija.

"Tulge kohale ja saage enda vastus sellelt õhtult,sest see õhtu võib päästa paljusid elusid," seisab ürituse kirjelduses.

Veebruaris keelas terviseamet MMS-i levitamise ning sõnas, et kasutamata toote lahus tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.