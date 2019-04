Elu 4 ABIKAASAT, 2000 ARMUKEST – plikademaias Charlie Chaplin ei usaldanud naisi Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

TEINE LAPSNAINE: Chaplin sõlmimas 15aastase Lita Greyga lepingut filmiks „Kullapalavik“. Sellest abielust sündis Charlie'le kaks poega. VIDA PRESS

„Ma pole temasse just armunud, kuid tema on minusse kõrvuni armunud.“ Selline oli Charlie Chaplini ideaalne naine. Enda sõnul oli tummfilmilegend magatanud enam kui 2000 kaunitari. Eksabikaasad on rääkinud tema raugematust voodivõimekusest. Kuid paljud Chaplini silmarõõmud olid alaealised ning ta kohtles neid julmalt.