Piirivalvurid äritsesid netis vormiriietega 

Kui uurijad ärile jälile said, selgus, et selliseid kauplejaid on koguni kaks. Mõlemad kogenud, üle 15aastase tööstaažiga Ida prefektuuri piirivalveametnikud. Vormiriiete ja politseisümboolikaga elementide enda valdusse saamine on süsteemis lihtne – kui kasutaja meelest on mõni asi, näiteks politsei kirjadega vest, liiga kulunud, teeb ta taotluse ja talle antakse uus. Vana ei pea loovutama. Ülitäpset ja nimelist arvestust selliste tellimuste üle ei peeta samuti.