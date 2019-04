Juhtkiri | EKRE lubab korralikult käitujatele demokraatiat 

Kui me oleks kuulnud selliseid lubadusi nõukaimpeeriumi lagunemise aegu, oleks olnud põhjust üdini vaimustuses olla. Aga lubada pärast 30 aastat kestnud taasiseseisvust ELi ja NATO liikmesriigis sõna- ja loomevabadust ning demokraatiat? Kas need asjad ei peaks ühes vabas riigis olema sama iseenesestmõistetavad nagu hingaminegi? Pealegi – Helme esitas loetelu tingimuslikult, sest eeldab, et tema deklareeritud vabadusi kasutatakse vastutustundlikult. Vabadus siiski on kas täielik või seda pole üldse, piiratud vabadus on sama väärtuslik nagu kurikuulus juhitav demokraatia.

Pealegi pole teada, millal Helmed õigust räägivad, kas siis, kui lubavad rakendada võimuinstrumente või nüüd deklareerides ajakirjandusvabadust. Ise tekitame probleemi, ise pakume suuremeelselt ka lahenduse – tahtsime küll pead veerema panna, ametnikud ja ajakirjanikud lahti lasta, aga jätame teid seekord ellu – tingimusel, kui käitute vastutustundlikult. Eks järgmine perekond Helmede raadiotund näitab, mida nad tegelikult asjast arvavad.

President sõnas valitsust ellu saates, et kutsub „seda valitsust ametisse nimetades võtma sada päeva rahulikuks mõtiskeluks, aruteluks üksteise, kõigi inimeste ja opositsiooniga, et koos edasi minna“. Opositsioonile viitamine näitab, et riigipea pidas saja vihavaba päevaga silmas võimuliidu käitumist. EKRE leer on juba leidnud, et see puudutab kriitika lubatavust võimuliidu suhtes.