Seisukoht | Saareelu pahupool 

Saareelu on teistmoodi kui mandril. Ka elanikud on veidi omamoodi. Erandid on ainult suuremad saared, kus on rohkem ruumi ja ei pea päris pead-jalad koos elama. Küll aga on kõik väiksemad saared justkui ühe vitsaga löödud. Ja alati on saarel mõni tegelane, kes ei hooli teiste öörahust või toimetamistest.