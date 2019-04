Politsei lennuk kontrollis Eesti kohal levinud suitsuvinet

Päästeameti vastutava korrapidaja Toomas Kääparini sõnul on Päästeamet võtnud ühendust VF Pihkva oblasti päästjatega, et täpsustada sealseid olusid tulekahjude kohta, mille suits võiks Eestisse kanduda. Kuid Pihkva oblastis ei ole hetkel samuti ühtegi aktiivset põlengut.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk ütles aga kell 19:45 ERR-ile, et lend on lõppenud ning ohtu ei tuvastatud. "Ilmselt on nii, nagu sünoptikud arvavad, et kuskilt Venemaalt või Valgevenest," pakkus ta suitsuvine ja -haisu põhjuseks, vahendab ERRi uudisteportaal.