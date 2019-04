Mart Soidro | ERSP ja EKRE. Ajas ja ruumis 

Mõnel korral paterdasime koos Eve Pärnastega piketilt toimetusse. Kaunis daam sel kuumal suvel kingi ei kandnud. Toimetuserahvas ei teinud sellest numbrit ning suhtus teisitimõtlejasse suure imetluse ja lugupidamisega. Pärnaste on tuntumatest ainus, kes on kuulunud nii ERSPsse kui ka EKREsse.

Hans H. Luigele meenutas praegune EKRE möödunud sajandi ERSPd. Rahvusterritooriumi kaitsmine, kandikul toodud faktid massilise sisserände kohta, suhtumine idanaabrisse jms. Nojaa, siis Luik muidugi veel ei teadnud, et Isamaa lähimal liitlasel (1992, 2019) on ka lühike pink ja tõsised raskused ministrikohtade täitmisega. Vahe on vaid selles, et üks tahtis vabaneda Moskva, teine Brüsseli ikke alt.