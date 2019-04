Repliik Küsimus | Miks Tallinna kesklinnas Aia tänaval pole enam valgustust? Arvamustoimetus , täna, 16:41 Jaga: M

TEET MALSROOS

Tallinna kesklinnas on juba mõnda aega pilkases pimeduses Aia tänav Viru ja Vana-Viru tänavate vahel, kus tänavavalgustus sootuks puudub. Juba on seal kohal ka pimedal ajal rahaküsijad. Kõik see toimub otse Tallinna volikogu hoone kõrval. Kas tegu on kokkuhoiupoliitikaga tänavavalgustuse osas?