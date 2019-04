21 KANDIDAATI! Joe Biden pürgib samuti USA presidendiks 

Obama-aegne asepresident Joe Biden tegi oma plaani teatavaks video teel, milles tsiteeris Ameerika Ühendriikide iseseisvusdeklaratsiooni. „Me pole alati nende ideaalide järgi elanud,“ möönab Biden seejärel. „[Thomas] Jefferson ise ei elanud. Aga mitte kunagi varem pole me neid ideaale täielikult hüljanud.“

Bideni kampaanial on kolm peamist fookust: keskklassi ülesehitamine, välispoliitika ning USA valimissüsteemi reformimine. Viimases soovib Biden üle vaadata valimiskampaaniate rahastuse, valimisõiguse ja valimisringkondade küsimused. Nimelt on USAs paraku sageli kombeks tõmmata uusi valimispiirkondade jooni, mis võivad kohalikku valitsevat parteid soosida. Näiteks kui kõrvuti on kaks linna, millest ühe rahvas eelistab demokraate, teine vabariiklasi, võib juhtuda, et valimiste eel nikerdab võimulolija partei valimisringkondade piirid ümber nii, et vastasparteid eelistavad piirkonnad on ära jaotatud nende partei valijate elukohtade vahel. Sellist valimisringkondade hekseldamist nimetatakse inglise keeles gerrymandering'iks. Päris süütu pole gerrymandering'is kumbki partei.

Joe Bidenit ootab ees kaks tõsist takistust. Esiteks on aastakümneid poliitikas aktiivsena tegutsenud Biden kahtlemata parteipoliitik. Tema nägemus demokraatlikust parteist ja selle poliitikast on kindlasti traditsioonilisem ja mitteradikaalne. Demokraatide valijate seas on aga väga arvestatav ja järjest kasvav mass n-ö noori ja vihaseid valijaid. Uncle Joe ehk Onu Joe tundub neile igav ja vanamoodne, eriti võrreldes sotsiaaldemokraat Bernie Sandersi või Bidenist teravamate isiksuste nagu Kamala Harrise või Cory Bookeriga. Lisaks raputas Bidenit hiljuti omamoodi ahistamisskandaal, kus kaks naist süüdistasid teda ebasobivas käitumises. Biden vabandas ja lubas oma käitumist edaspidi hoolsamalt jälgida.

Samas, mis puudutab esimest punkti, võib Bideni vaadete teatav vaoshoitus talle hoopis kasulik olla. Võitmiseks peavad demokraadid enda poolele saama paar osariiki, kes viimati hääletasid Trumpi poolt, kuid keda on võimalik ka demokraatide poole meelitada (meenutagem, et paraku ei võida USA presidendivalimisi mitte kandidaat, kes saab kõige rohkem hääli üksikisikutelt, vaid kes „võidab“ enim osariike). Osariigid nagu Michigan, Ohio, Indiana ja Bideni oma koduosariik Pennsylvania peaksid olema demokraatide kullipilgu all, kui neile võit kallis on.

Kuid need on osariigid, kus pole New York Cityt, San Franciscot ja selliseid „noorte ja vihaste“ suurlinnu, vaid pigem keskklassi või ka töölisklassi inimesed, keda kõnetaks Bideni imidž elukogemusest ja tasakaalukusest. Ehkki küsitlustulemused on pidevas muutumises, ei saa Biden vähemalt esialgu rahva toetuse puudumise üle ka kurta. Mõne küsitluse järgi oli ta demokraatidest kõige populaarsem juba enne kandideerimisest teatamistki.

Omal moel rõõmustas uue potentsiaalse rivaali üle president Trump, kes säutsus sellest kohe ka Twitteris, andes talle omaselt Bidenile kohe uue hüüdnime. „Tere tulemast võistlustulle, Unine Joe. Ma loodan ainult, et sul on tarkust, mis küll kaua kahtluse all olnud, pidada maha üks edukas eelkampaania. See saab olema ilge – pead võitlema inimestega, kellel on tõega kohe väga haiged & väärastunud ideed. Aga kui sa hakkama saad, näeme sinuga Stardiväravas!“ Ju siis on teravustest vaatamata Trumpi jaoks just Biden eelistatuim vastane.

